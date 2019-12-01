مال وأعمال

شاركت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» وللعام الثالث على التوالي في المعرض السنوي للفرص الوظيفية والدراسية، والذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في صالات عرض الهيئة بمنطقة الشويخ.

وعلى مدى ثلاثة أيام المعرض، لاقى جناح «كي جي إل» اقبالاً كبيراً من الشباب الكويتي بتواجد فريق محترف من إدارة الموارد البشرية في «كي جي ال» في الجناح الخاص بالشركة، حيث حرص على التواصل مع الزائرين من الطلبة مجيبا عن أسئلتهم حول قطاع اللوجيستيات وآلية العمل فيه، كما قدّم شروحات لهم شروحات وافية عن أنشطة الشركة وعملياتها في مختلف مجالات اللوجستيات، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وتنبثق مبادرة «كي جي إل» في المشاركة السنوية في المعرض من استراتيجيتها الاجتماعية التنموية والرامية الى استقطاب الشباب الكويتي للالتحاق مختلف وحدات الشركة والاطلاع على آلية العمل في قطاع اللوجيستيات الذي يشكل عصبا أساسيا في نمو الدورة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قالت مساعد مدير عام شؤون التوظيف في «كي جي ال» جمانة الريس ان الشركة انبثقت من ربوع المجتمع الكويتي منذ عام 1956 مما يزيد من مسؤوليتها تجاه دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاع حيوي مرن تصقل فيه مواهبها ومهاراتها في صناعة اللوجستيات»

وأضافت الى إن الشركة تسعى لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة حديثي التخرج، الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، حيث تركز على استقطاب شباب مستعد لخوض المنافسة والتعلم من التجارب الميدانية، ساعيا في بناء حياته العملية بعيدا عن الروتين اليومي كما هو الحال في قطاعات العمل الأخرى.

وأكدت أن المعرض السنوي فرصة ممتازة لتثقيف الشباب الكويتي حول قطاع اللوجيستيات أولا ولتبصيرهم حول عمليات الشركة التي تحرص على خلق مناخ عمل آمن وبيئة جاذبة للطلبة من الشباب الكويتي الواعد كفيلة بأن تعزز وتنمي الوعي الوظيفي لديهم، لاسيما أن المعرض يتيح الفرص لأصحاب الأعمال والشركات لتوظيف الباحثين عن العمل من ذوي الخبرات والخريجين الجدد.

