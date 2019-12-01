مال وأعمال

رعت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، وإحدى شركات مجموعة STC، حفل إعلان أسماء الفائزين في جائزة المعلم المتميز لفئة اختلافات التعلم في دورتها الرابعة، الذي أقامته الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «KALD» والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي والوحيدة التي تمنح للمعلمين في الكويت، وذلك في قاعة مركز الشيخ جابرالأحمد الثقافي بحضور م. مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لـVIVA وآمال الساير رئيس KALD. وقام كل من الحربي والساير بتقديم دروع تكريمية لأعضاء لجنة تقييم الجائزة وللمعلمين الثلاثة الفائزين بالجائزة في مجال تدريس الطلبة ذوي اختلافات التعلم في قطاع التعليم النوعي العام والخاص في الكويت الذين أعلن عنهم خلال الحفل. وصرّحت دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلةً: «تأتي رعايتنا الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2020 من ضمنها هذا الحفل المميز.