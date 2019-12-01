مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في اسبوع نادي التمويل الاسلامي السنوي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والدعم المتواصل الذي يقدمه «بيتك» لنادي التمويل الإسلامي ، الذي يعبر عن اهتمام «بيتك» بالعملية التعليمية، ونشر احكام وتطبيقات الشريعة في المسائل الاقتصادية ، حيث يقوم النادي بدور مهم في هذا الجانب من خلال جهد علمي مدروس ومنظم ومتواصل . وتضمنت فعاليات وانشطة نادي التمويل الاسلامي ندوات ودورات علمية في مجال التمويل والاقتصاد الاسلامي ، بما يشمل المرابحة والصكوك والاجارة وانواع البيوع وغيرها ، وقد قدم محاضرة هذا العام الزميل عبدالله الحزيمي، بما يؤكد نهج «بيتك» في نشرالوعي بأهمية المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة والتي يعتبر «بيتك» رائدا فيها على المستويين الاقليمي والعالمي . كما شارك «بيتك» في الفعاليات الرياضية التي جرى تنظيمها وقدم جوائز للفائزين الاوائل،كما تم التعاون مع مستشفى السلام واستضافة فريق طبي أجرى الفحوصات والتحليلات الطبية بمناسبة اليوم العالمي للسكري شملت عددا كبيرامن المشاركين ، كما تواجد طاقم من موظفي البيع المباشر في جناح « بيتك» خلال الفعالية للرد على استفسارات الطلبة والهيئة الادارية وتقديم عرض واف عن منتجات وخدمات « بيتك» ومزاياها وافضليتها على مستوى السوق .