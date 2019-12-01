مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته للحلقة النقاشية التي ستعقد في 3 ديسمبر المقبل تحت عنوان «القيادة الرقمية» والتي سيقدمها المحاضر العالمي وخبير القيادة الرقمية إريك كوالمان الذي يعد المحاضر الأول في القيادة الرقمية. وخلال الحلقة النقاشية التي ستعقد في فندق جي دبليو ماريوت وينظمها معهد الدراسات المصرفية، سيتم بحث العديد من الموضوعات المهمة من بينها: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على كسب ولاء العملاء، تأقلم المؤسسات والشركات مع مكونات العالم الرقمي الحديث، وكيفية حدوث الانتقال السلس للمؤسسات وتحولها رقمياً. وتهدف الحلقة الى تزويد المشاركين بالمعرفة حول مفهوم التحول الرقمي للأعمال كما ستناقش التعرف على كيفية إدارة أهم الأهداف في مجال الأعمال وتحقيق رضا العملاء وذلك من خلال استخدام مختلف الأدوات والتقنيات الرقمية بالإضافة إلى تحديد الأولويات عبر التركيز على تريب الأهداف وفقاً لأهميتها. وخلال الحلقة سيتم التطرق إلى العادات الخمس التي تحقق النجاح والسعادة للموظفين والشركاء وكذلك العملاء بالإضافة إلى وضع آليات لتلافي الأخطاء في المهام اليومية وكذلك عرض رؤى مختلفة من شأنها التأثير إيجابياً على العملاء.