مال وأعمال

قال المدير والشريك لشركة نيوبيري للاستشارات د. عصام الطواري أن رفع سقف الائتمان إلى 20 مليار دينار بات ضرورة قصوى للمضي في تنمية مصادر الدخل وانجاز مراحل التنمية، مشيراً إلى أن رفع مدة الإقراض من 10 سنوات إلى 30 عاماً تسمح في تمكين الدولة من استكمال بناء المنظومة الاقتصادية بشكل سليم بحيث تنفق على المشاريع وليس على رواتب موظفي الدولة.

وأضاف في تصريح خاص لـ «النهار» أن توجيه السيولة الناتجة عن الاقتراض يجب أن تصب في انجاز مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة تحقق رفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة مضاعفة حيث تعمل الدول الناشئة على تهيئة مصادر تحقيق العائدات والاستثمار في المشاريع التي تمكن من توفير موارد مالية عالية تخدم سداد الدين وتدعم فكرة تحقيق المكاسب المالية للدولة.

وقال الطواري لقد انتهى قانون الدين العام في العام الماضي ولم ننتهي من اقرار القانون الجديد ما شكل ضغطا على تمويل خطط ومشاريع التنمية الراهنة والمقبلة داعياُ إلى ضرورة تسريع السلطة التشريعية اقرار قانون الدين العام مع المضي في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وخفض المصروفات حتى لا تتوقف التنمية كلياً.

وأشار إلى أن ما سيتقرر من طرح مشاريع ضمن خطة التنمية للخمس سنوات القادمة سيتطلب مليارات وبالتالي تحتاج إلى التمويل وإلا ستتعطل دورة انجاز المشاريع بصورة تراكمية قد تهدد آلية التنفيذ وتسوقنا إلى توقف عجلة التنمية بسبب بطء العمل في خطط التنمية أو تأخر برامجها بشكل كبير متمنياً من الحكومة إلى ضرورة الاستماع إلى مطالبات الأجهزة التابعة والتي تواجه تحديات بسبب رفض الإنفاق نتيجة للعجز واخرى لعدم التمكن من الإنفاق على التنمية.

وذكر الطواري أن تطوير اسس جذب رؤوس الاموال الأجنبية يسهم في تحقيق الفوائض ويمنح الفرصة الأكبر للقطاع الخاص أن يرفع عن كاهل الدولة ضغوط الإنفاق مبيناً أن ميزانية الدولة يجب ان تعدل منهجيتها في الفترة المقبلة بما يتلائم مع معدلات النمو الاستثماري للقطاع الخاص ومع التطور في التشغيل والانتاج بحيث ترتقي الكويت لمصاف الدول المصدرة إلا ان ذلك الامر يتطلب انشاء صندوق استثماري مليار لتطوير قطاع الصناعات لتنتقل مساهمات الحكومة في الناتج المحلي إلى القطاع الخاص بصورة تحقق التقدم الاقتصادي دون خلل ضاربا المثال بالدول الآسيوية التي تقدمت في وقت قياسي وليس لديها ما نمتلكه في الكويت.

وحول خطط الدولة في تطوير سوق السندات أشارالطواري إلى ان هذا السوق في الكويت لم يجد الفرصة المواتية للتوسع نتيجة للتوجهات الرافضة لهذا السوق رغم انه من أهم الدوات التي تسهم في انجازالمشاريع الحكومية مبينا ان هناك دولاً كبرى تسعى إلى التعامل مع السوق الخليجي نظراً لما تملكه ضمانات ومن امكانات تساعد على الإقتراض الخارجي. ولفت إلى أن تنفيذ مشروعات انتاجية صناعية مثلا في ميناء عبدالله أو بجانب ميناء مبارك خلال المرحلة القادمة قد يسهم في تحريك الركود الحاصل في السوق الكويتي ويعالج اي اشكاليات قد ترفع من معدلات التضخم مستقبلاً منوهاً إلى أن دعم القطاع الخاص المحلي يتحقق من خلال مبادرات الحكومة والتشاور مع الراغبين في تنفيذ مشاريع أو من يملكون المبادرة للدخول في مشاريع بالقطاع الحر ما يعني أن التوسع في التشغيل والإنتاجية لا يتوقف عن المبادرات الفردية لكنه يرتكز على الدعم والرغبة الحكومية الأصيلة في أن يصبح القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً فعلياً وليس حبراً على ورق.

