مال وأعمال

أعلنت شركة «الوطني للاستثمار» عن دورها الريادي كمنسق عالمي ومدير إصدار لأوراق مالية رأسمالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد 4.50 في المئة سنويا يستحق كل نصف سنة.

وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحافي أن الأوراق المالية المصدرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة ثلاثة أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 او بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار أميركي (ما يعادل 3.1 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل 160 مستثمر، حيث تم اغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي (ما يعادل 2.5 اضعاف قيمة الإصدار). وأشارت إلى ان الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الاطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.50 في المئة (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).

وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعاً عالمياً من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شكل المستثمرون من الولايات المتحدة 33 في المئة، والمستثمرون من المملكة المتحدة نسبة 27 في المئة ومشاركة مستثمرين آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20 في المئة، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمري الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 10 في المئة من الاكتتاب النهائي. ولفتت الشركة إلى ان مديري الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة 76 في المئة من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة بنسبة 12 في المئة و10 في المئة على التوالي. وعلق الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلاً: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي أخر. من ناحيته صرح المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: «أن من خلال هذا الإصدار الضخم تصاعد بنك الكويت الوطني مجددا إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات حيث حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة».

