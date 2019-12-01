مال وأعمال

أشار «الشال» إلى أن العمالة المنزلية أو القطاع العائلي بلغ نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت بنهاية الربع الثاني من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 724 ألف عامل (715 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 239 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 148 ألف عاملة (141 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21 في المئة من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 92.4 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.2 في المئة وأدناها 0.3 في المئة، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 3.2 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.6 في المئة و0.4 في المئة و0.3 في المئة على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 925 ألف عامل (916 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي ما نسبته 32.3 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.3 في المئة من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.

