مال وأعمال

أطلق اتحاد الصناعات الكويتية ماراثون جسور تحت رعاية الهيئة العامة للصناعة، المدير العام للهيئة م. عبدالكريم تقي، وحضور رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ومدير عام الاتحاد هدى البقشي، إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي المصانع الكويتية، حيث أقيم الماراثون، والذي انطلق من مقر شركة «كيربي للمباني الحديثة» بمنطقة الشعيبة الصناعية ليكون خط سيره بين عدد من المصانع المحلية العريقة.

وتأتي اقامة الماراثون في اطار تحقيق الانتشار والمساهمة في نشر الثقافة الصناعية، واتباع الوسائل والأنشطة التحفيزية الحديثة التي تستقطب اهتمام أكبر عدد ممكن من المشاركين والتي من خلالها يتم ترسيخ وتعزيز المفهوم الصناعي لأن يصبح متداولاً وبأسلوب جاذب وخصوصاً بين الأوساط الشبابية.

ونظراً لانتشار المفهوم الصحي والرياضي الذي بات مؤخراً ظاهرة منتشرة بين جميع الأوساط والمجتمعات وأصبح أحد أهم العناصر التمكينية للتنمية المستدامة لما لدوره العظيم في تمكين جميع افراد المجتمع في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وباعتبار النشاط الرياضي حقاً للجميع أسوة بالتعليم والصحة وغيرها من القضايا المهمة في المجتمع، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من العمل المؤسسي في الدول المتقدمة كذلك النامية.

فقد ارتأى الاتحاد أهمية مشاركة القطاع الصناعي واثبات تواجده في جميع المجالات عن طريق تنظيم ماراثون رياضي بطابع مختلف يتضمن المزج ما بين الصناعة والرياضة في الكويت حيث يتنافس فيه المشاركون من جميع شرائح المجتمع وخصوصاً العاملين في المصانع يتم من خلالها إيصال رسالة حول أهمية الرياضة في التخلص من ضغوط العمل خصوصاً للعاملين على خطوط الانتاج، بما يخلق الإيجابية ويرفع كفاءة الانتاج وبالتالي الابتكار في العمل .

وحول هذا الحدث، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن اهتمام الاتحاد بهذا المفهوم يأتي في ظل الانتشار الكبير للمفهوم الصحي والرياضي.

الجدير بالذكر أن ماراثون جسور 2019 يقام بدعم ورعاية كل من الهيئة العامة للصناعة، وشركة إنشاء القابضة، كيربي، الاولى للحديد، شركة خالد الخرافي، مجموعة اسيكو، حديد الكويت، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، سفريات الغانم، شركة الخليج لصناعة الورق، سيراميك الصناعات، ABC، اجيليتي، القرين للبتروكيماويات.

