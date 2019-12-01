مال وأعمال

قدم البنك الأهلي الكويتي الرعاية الذهبية للمعرض الوظيفي الذي أقامته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2019. تأتي هذه المشاركة لتأكيد دعم البنك المتواصل لحديثي التخرج خصوصاً في بداية حياتهم العملية.

وتعليقاً على هذه المشاركة صرح علي أكبر، مساعد مدير عام - إدارة الموارد البشرية لدى البنك الأهلي الكويتي، قائلا: «إن رعاية البنك الأهلي الكويتي للمعرض الوظيفي الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأتي انطلاقا من إيمانه بالمسؤولية الاجتماعية تجاه حديثي التخرج الذين هم في حاجة إلى التعرف على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم ضمن بيئة عمل مناسبة تحتضنهم و تطور مهاراتهم وقدراتهم».

ويشارك البنك الأهلي الكويتي في المعارض الوظيفية بهدف تشجيع الخريجين على الالتحاق بالعمل لدى القطاع المصرفي حيث نقوم من خلال أكاديمية الأهلي بتدريب وتأهيل الموظفين الجدد للعمل في البنك وصقل مهاراتهم وتطوير امكاناتهم الوظيفية.

