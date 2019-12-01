مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن الرابح في السحب الشهري على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي استطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا، وقد أسفر السحب عن حصول أزهار محمد طلعت على الجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دينار وقد تم بث السحب على الهواء مباشرةً عبر إذاعة 88.8 Q8 نبض الكويت.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة للعميلة الرابحة، مؤكدا أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائه. يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينارللرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته، هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

