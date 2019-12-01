مال وأعمال

منذ أن وقعت دول «أوبك» قبل 3 سنوات في ديسمبر 2016 الاتفاق التاريخي لتخفيض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، وأسعار النفط أخذت في التحسن، ما يعني أن الاتفاق أفاد الدول المشاركة، لكن ماذا عن حالة الكويت، فاتفاق خفض الإنتاج رغم أنه أسهم في تحسن أسعار الخام الكويتي، إلا أنه من الممكن أن يكون ساهم في تأخير استراتيجية البترول بإنتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020 ، وفق ما هو مخطط له، ليظل نطاق الإنتاج عند مستويات 2.7 مليون برميل.

فهل بمقدور الكويت انتاج الطاقة القصوى وتخيزنها للطوارئ، وهل ستزيد حصة الكويت في اتفاق «اوبك +» بعد العودة المتوقعة للحقول المشتركة، وكيف استفادت الكويت من اتفاق خفض الإنتاج بالنسبة للأسعار.

«النهار» حملت الأسئلة إلى خبراء النفط، حيث أكدوا أن تمديد اتفاق الاوبك ساهم في تعديل استراتيجية المؤسسة بخصوص الانتاج.

وأشاروا إلى أن السبب الرئيس هو تأخر بعض المشاريع الخاصة بالانتاج سواء من ناحية التنفيذ او تأخر الاجراءات الحكومية الاخرى الخاصة بالمناقصات.

وبينوا أن انتاج المنطقة المشتركة خارج حصة الكويت والسعودية شأنه شأن انتاج ايران و نيجيريا حيث ان انتاجهم غير محدد بالضبط.

وأكدوا أن الكويت غير قادرة حالياً على انتاج اي كمية اضافية اكثر من حصة الاوبك.

ولفتوا إلى أن اتفاق خفض الانتاج استفاد منه جميع الدول المشاركة بسبب ارتفاع اسعار النفط و ثباتها عند المستويات الحالية، فبحسبة بسيطة يتبين ان مبيعات اي دولة حالياً تفوق ما يمكن ان تحصل عليه لو ظل الانتاج كما كان سابقاً و اسعار النفط متدنية كما كانت خلال 2016.

تعديل الاستراتيجية

في البداية أكد وزير النفط السابق عصام المرزوق ان تمديد اتفاق الاوبك ساهم في تعديل استراتيجية المؤسسة بخصوص الانتاج.

مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في تراجع عدم تحقيق استراتيجية 2020 بإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، هو تأخر بعض المشاريع الخاصة بالانتاج سواء من ناحية التنفيذ او تأخر الاجراءات الحكومية الاخرى الخاصة بالمناقصات.

وأضوح أن انتاج المنطقة المشتركة خارج حصة الكويت و السعودية شأنه شأن انتاج ايران و نيجيريا حيث ان انتاجهم غير محدد بالضبط.

وبين أن الكويت حالياً غير قادرة على انتاج اي كمية اضافية اكثر من حصة الاوبك.

وذكر أن اتفاق خفض الانتاج استفاد منه جميع الدول المشاركة بسبب ارتفاع اسعار النفط و ثباتها عند المستويات الحالية.

وبين أنه وبحسبة بسيطة يتضح ان مبيعات أي دولة حالياً تفوق ما يمكن ان تحصل عليه لو ظل الانتاج كما كان سابقاً و اسعار النفط متدنية كما كانت خلال 2016.

الطاقة القصوى

من جانبه أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن الكويت لا تستطيع الآن تحقيق الطاقة القصوى وفقاً للاستراتيجية الموضوعة سلفاً بإنتاج 4 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن أقصى طاقة من الممكن أن تصل إليها الكويت هي 3 ملايين برميل

وبين أن الكويت تحتاج إلى أسعار مابين 70 إلى 75 دولاراً، لبرميل النفط، بينما تحتاج السعودية أسعار ما بين 80 إلى 85 دولاراً، مقابل 100 لدولار للعراق وإيران.

اتفاق جيد

من جانبه، قال الخبير النفطي د.عبد السميع بهبهاني أن اتفاق «أوبك +» فريد من نوعه وحدث بعد معاناة كبيرة، مشيراً إلى أنه اتفاق جيد وضامن لتوازن السوق، وفي صالح كل الدول المشاركة، مؤكداً حالة من الفلتان كانت ستصيب السوق النفطية، ومن ثم التقلبات التي لا تساعد على الاستثمار الثابت في الاستكشافات النفطية، وفي استخراج النفوط العميقة والصعبة، وحتى المتوسطة والسهلة، حيث تكون تلك التقلبات عائق كبير، لذلك اقعتنع العديد من الدول خارج أوبك بالاتفاق، في تحديد سقوف الإنتاج لدى المشاركين في الاتفاق.

وبين بهبهاني أن الاتفاق ألهم العديد من شركات النفط الصخري الأميركي بالاعتراف أن الإنتاج العشوائي للنفوط قد يسبب مضار لحركة المصافي ولحركة الإنتاج ومن ثم حركات النفط، وبين أن هذه التقلبات أدت إلى خروج ما نسبته 100 في المئة من الشركات الصغيرة المنتجة للنفط الصخري، إضافة إلى 80 في المئة من الشركات المتوسطة، ولم يتبق سوى الشركات الكبيرة.

تحديد الكميات

وأوضح بهبهاني أن تحديد سقوف الإنتاج تتم عن طريق عاملين أساسين، الأول يتعلق بعامل المخزون المثبت، والثاني يتعلق بالقدرة الإنتاجية، مشيراً إلى أنه لا علاقة بين تعرقل سياسة الكويت لإنتاج 4 ملايين برميل واتفاق خفض الإنتاج لدول «أوبك +»، مشيراً أن تحديد سقف الإنتاج تم بناء على العوامل المذكوره مسبقاً.

وفيما يتعلق بقدرة الكويت لإنتاج أكثر من 2.7 مليون برميل، أكد أن قدرة الكويت على الإنتاج لا تتجاوز ما هو محدد من قبل «أوبك +»، لافتاً إلى أن هذه الكميات من الإنتاج استنفزت قدرة الكويت وصولاً إلى القدرة الاحتياطية البالغة 150 ألف برميل، حيث ان انتاج الكويت تأثر الكويت بتوقف الحقول المشتركة، كما أن الكويت زادت في الحقول المنتجة للوصول إلى هذه الكميات، فليس للكويت أي قدرة إنتاجية إضافية قبل عودة الحقول المشتركة.

وعن القدرة الإنتاجية ، بين بهبهاني أنها تنقسم إلى قسمين الاول ما يتعلق بالقدرة الاحتياطية وهو لا يزيد عن 150 ألف برميل، والقدرة التخزينية لحالات الطوارئ وتبلغ 50 مليون برميل،

ومن الناحية الفنية يمكن إنتاج القدرة القصوى في الحقول المكتشفة، ولكن هناك عقبات أساسية تتعلق ببطء القرار ، وتكرار الاستراتيجيات في العقود التي لا تجدي نفعاً، مشيراً إلى أن المخزون الكويتي يصل إلى 1.1 مليار برميل.

