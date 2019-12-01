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الحقول المشتركة


فيما يتعلق بزيادة حصة الكويت من «أوبك + « بعد عودة الحقول المشتركة، أكد د. عبدالسميع بهبهاني أنه لا يتوقع أي زيادة في الكميات المخصصة للكويت في حال عودة تلك الحقول، حيث إن الخطة أعدت على ذلك، حيث تم تعويض تلك الكميات من القدرة الاحتياطية التي أخذت من الحقول التي تعمل بالفعل، وبين أن الإنتاج الآني في حال عودة الحقول لن يتجاوز الـ150 ألف برميل يومياً، حيث أن عودة الحقول المشتركة للطاقة القصوى يتطلب أكثر من عام ونصف، وبين أن المنطقة المقسومة بإمكانها إنتاج أكثر من تلك الكميات في حال تعديل المنشآت وحفر المزيد من الآبار.


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