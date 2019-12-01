مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 11 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 1,901 شهادة بقيمة 16.9 مليون دينار في أكتوبر الماضي مقابل 1,503 شهادة بقيمة 15.2 ديناراً في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ482 شهادة بقيمة 6.3 ملايين دينار مقابل 73 شهادة بقيمة 2.7 دينار إلى الدول الأجنبية.

وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1,346 شهادة بقيمة 7.8 ملايين دينار في شهر أكتوبر الماضي.

وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم الجزائر فلبنان ثم اليمن فمصر ثم تونس مضيفة أن الإمارات حلت في الترتيب الأول خليجيا تلتها قطر فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين.

أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى فأفادت بأن بلجيكا جاءت في المقدمة ثم إيطاليا تلتها تركيا ثم فرنسا فاسبانيا ثم البرتغال.

