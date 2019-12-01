مال وأعمال

هبطت أسعار النفط وسجل الخام الأميركي خسائر تزيد على 4 في المئة مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، لكنها تنهي الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن «أوبك» وحلفاءها سيوافقون الاسبوع القادم على تمديد اتفاق لخفض الانتاج إلى ما بعد مارس. وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولاراً للبرميل ولتنهي الاسبوع منخفضة 1.5 %. ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل نيسان مع صعوده حوالي 6 في المئة.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 %، لتسجل عند التسوية 55.17 دولاراً للبرميل ولتنهي الاسبوع على انخفاض قدره 4.1 في المئة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وعلى أساس شهري قفز الخام الأميركي حوالي 2.3 في المئة، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو. وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

الخام الأميركي

فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يوميا من 12.397 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تقنيات تكنولوجية زادت الانتاج من التشكيلات الصخرية.

وارتفع انتاج النفط في تكساس 72 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بينما تراجع الانتاج في نورث داكوتا وخليج المكسيك على مدار الشهر. وقفز الانتاج أيضا في أوكلاهوما وآلاسكا. ووفقا للتقرير، هبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 652 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 9.2 ملايين برميل يوميا. وتراجع الطلب على نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل، بمقدار 87 ألف برميل يوميا إلى 3.9 ملايين برميل يوميا.

تمديد محتمل

في إطار ذي صلة نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إنه يحبذ أن تتخذ «أوبك» وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة قرارا بشأن تمديد محتمل لاتفاقهما لإنتاج النفط في توقيت أقرب إلى أبريل من العام القادم.

ومن المرجح أن تواجه تعليقاته معارضة من معظم أعضاء «أوبك» الذين يهدفون للتوصل لاتفاق أثناء اجتماع مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر.

