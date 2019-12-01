مال وأعمال

ذكر تقرير شركة «Ofeed» ان مستويات الدولار ارتفعت مقابل العملات الرئيسة ليسجل اعلى مستوياته منذ سبع أسابيع، وذلك في ظل اقتراب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من توقيع ترامب لقانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ. وذكر التقرير الذي تنفرد النهار بنشره ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من العملات الرئيسة سجل اعلى مستوياته في سبع أسابيع متخطيا مستويات 98.50، وذلك في ظل تزايد الطلب على العملة الفيدرالية.

وصرحت وزارة التجارة الصينية عن توصلها إلى تقارب في الآراء ووجهات النظر مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن بعض القضايا الهامة المتعلقة بإتمام المرحلة الاولى من الاتفاقية التجارية مع الجانب الأميركي التي ستُنهي بدورها الحرب التجارية بينهم. وأشار التقرير الى رئيس مجلس الدولة والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين ناقش بعض المخاوف الأساسية التي تعلقت بالمكالمة الهاتفية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث أتت الدعوة بعد لقاء سابق من هذا الشهر وصفته الوزارة بالبناء. ومن ناحية أخرى استمرت المحادثات التجارية حول المرحلة الأولى من الاتفاقية منذ بداية الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، حيث قام الجانبان بتقديم بعض التنازلات المتعلقة بقضايا مثل واردات الأغذية والملكية الفكرية وشركة التكنولوجيا العملاقة هوواوي. وعلى نحو متصل أدت التعليقات المتتالية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من العوامل التي ساعدت في تزايد احتمالية أن يتم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية بعد حلول عام 2020، ولكن المحادثات التجارية تُحرز حالياً تقدم ملحوظ. هذا وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون يتضمن دعم صريح من الولايات المتحدة الأميركية لمتظاهري هونغ كونغ مما كان له تأثير كبير في غضب الجانب الصيني والتوعد بالانتقام. وقام الجانب الصيني باستدعاء السفير الأميركي، حيث طلب منه بشكل مباشر وزير الخارجية الصيني التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية وخاصةً هونغ كونغ. وحذر أيضاً من جانبه أن مثل هذه التدخلات ستؤثر بدورها على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، خاصةً مع اقتراب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

مراجعة سنوية

من ناحية أخرى يتطلب مشروع القانون مراجعة سنوية للوضع التجاري الخاص بهونغ كونغ وذلك بموجب القانون الأميركي، بالإضافة إلى فرض عقوبات واضحة على أي مسؤولين سيثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو أي محاولات قمع للمتظاهرين. قد علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان له يوم الأربعاء الماضي أنه قد قام بالتوقيع على مشروع القانون من منطلق احترامه للرئيس الصيني والصين كبلد وشعب هونغ كونغ، على أمل منه أن يتم تسوية الخلافات بطريقة ودية تؤدي إلى سلام ورخاء طويل الأجل للجميع. أحد الأسباب التي ساعدت على ارتفاع مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي كانت البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية، فقد ارتفع مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن شهر أكتوبر بنسبة 0.6 % بعد انخفاض سابق بنسبة 1.2 %، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.6 % من انخفاض سابق بنسبة 0.4 %. أيضاً القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث أظهرت نمو بنسبة 2.1 % وكانت القراءة السابقة تشهد نمو بنسبة 1.9 %.

واوضح التقرير ان اليورو انخفض خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أدنى مستوياته منذ سبع أسابيع، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأميركي وهو الأمر الذي كان عائقاً أمام اليورو منعه من الاستفادة من تحسن مستويات التضخم في منطقة اليورو. سجل اليورو أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ سبع أسابيع خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0980، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية مع اقتراب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى دفع معدل التضخم في منطقة اليورو في الوصول إلى هدفه ولكنه لا يزال أقل بكثير من هدف المركزي خلال شهر نوفمبر، ولكن التحفيز الذي قدمه البنك قد يسهم في تحسن مستويات التضخم.

حوافز تحفيزية

ارتفع معدل التضخم إلى 1 % من أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 0.7% في أكتوبر الماضي، يأتي هذا المستوى الذي وصل إليه معدل التضخم لمنطقة اليورو متجاوزاً التوقعات التي بلغت 0.9%.

من ناحية أخرى لايزال المستوى الذي وصل إليه معدل التضخم لمنطقة اليورو أدنى بكثير من الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي وهو عند 2 %. يُذكر أن التحولات الأخيرة في التضخم مدفوعة بقطاع مهم مثل قطاع الطاقة، حيث حذر البنك المركزي من أن ضغوط الأسعار الأساسية بقت صامدة بعض الشيء. على الجانب الأخر يكافح البنك المركزي الأوروبي لرفع التضخم على الرغم من سنوات السياسة التسهيلية، تضمنت آخر الحوافز التحفيزية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر بالإضافة إلى جولة جديدة من التيسير الكمي الذي من المقرر أن يستمر حتى يتم ربط معدل التضخم بقوة بهدفة. من جانبه حذر البنك المركزي في آخر مراجعة مالية له من آثار جانبية بما في ذلك تهديدات لصناديق الاستثمار وشركات التأمين بالإضافة إلى بعض أسواق العقارات في بعض الدول. تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر خلال شهر أكتوبر، لتتبع الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجين والصادرات، مما يؤكد تباطؤ زخم النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية في الصين قد انخفضت بنسبة 9.9 % في أكتوبر على أساس سنوي لتصل إلى 427.56 مليار يوان (60.74 مليار دولار)، وهو أكبر معدل انخفاض منذ الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالي، وكانت النسبة منخفضة خلال شهر سبتمبر بنسبة 5.3 %.

تعرض القطاع الصناعي الصيني لضغوط في الأشهر الأخيرة حيث أدى تباطؤ الطلب في الداخل وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى انخفاض الأرباح. فالانخفاض الكبير في أكتوبر يدل على تأثر الاقتصاد بالكثير من الصعوبات وأن الشركات تواجه انخفاضاً في أسعار المنتجين بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل. أيضاً تراجعت أرباح قطاع الصناعات التحويلية في شهر أكتوبر، حيث تقلصت هوامش الأرباح بنسبة 4.9 % في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة مع انخفاض بنسبة 3.9 % في الأشهر التسعة الأول من العام. وفي الوقت نفسه تراجع نمو أرباح قطاع التعدين أيضا.

في الفترة من يناير إلى أكتوبر انخفضت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 2.9 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.02 تريليونات يوان مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1 % في شهر يناير.

