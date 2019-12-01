loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مستقبل السياسة النقدية


ذكر التقرير انه من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف هو الأكثر أهمية وتأثيرا على حركة الدولار حيث يعتبر مؤشراً رئيساً يستخدم من قبل الفيدرالي لتحديد مستقبل السياسة النقدية. قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 170 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، كما أن معدل البطالة قد استقر عند 3.6 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر. وسيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الصناعي والخدمي عن شهر نوفمبر محل اهتمام من المستثمرين حيث إنه قد يعطي انطباعاً عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع. قد يؤكد مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات، إلى تأكيد التحسن في وتيرة النمو إلى 51.9 في نوفمبر من 50.9 في أكتوبر. أخيرا وليس آخرا، أي تطورات بخصوص المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر على الدولار بصفة خاصة وعلى الأسواق بصفة عامة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة