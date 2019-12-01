مال وأعمال

ذكر التقرير انه من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف هو الأكثر أهمية وتأثيرا على حركة الدولار حيث يعتبر مؤشراً رئيساً يستخدم من قبل الفيدرالي لتحديد مستقبل السياسة النقدية. قد يشير تقرير الوظائف أن أرباب العمل الأميركيون قد خلقوا 170 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، كما أن معدل البطالة قد استقر عند 3.6 في المئة، وذلك حسب توقعات تقرير الوظائف المنتظر. وسيكون كذلك تقرير مديري المشتريات الصناعي والخدمي عن شهر نوفمبر محل اهتمام من المستثمرين حيث إنه قد يعطي انطباعاً عن شكل النمو في الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع. قد يؤكد مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات، إلى تأكيد التحسن في وتيرة النمو إلى 51.9 في نوفمبر من 50.9 في أكتوبر. أخيرا وليس آخرا، أي تطورات بخصوص المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر على الدولار بصفة خاصة وعلى الأسواق بصفة عامة.

