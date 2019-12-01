مال وأعمال

قال تقرير «Ofeed» ان الذهب سجل تراجعا آخر في الأسبوع الماضي وذلك مع ارتفاع الآمال بإمكانية توصل كل من الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري مبدأي.

سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية المهمة الصادرة من الاقتصادات الكبرى حيث إنه في حالة تزايد القلق حيال تباطؤ وتيرة النمو العالمي فمن الممكن أن يعطي ذلك بعض الدعم للمعدن الأصفر، ولكن قد تظل آخر تطورات الحرب التجارية هي المحرك الرئيس. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد تمكنت الأسعار من تحقيق ارتفاعات طفيفة في الأسبوع المنصرم نتيجة التفاؤل من تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

