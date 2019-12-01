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قال التقرير ان الجنيه الاسترليني تمكن من تحقيق ارتفاع مقابل اليورو للشهر الرابع على التوالي، ما يعكس ثقة متزايدة في السوق بأن حزب المحافظين سيكون قادرًا على تأمين أغلبية في انتخابات المملكة المتحدة في ديسمبر. ستقوم المملكة المتحدة هذا الأسبوع بإصدار مؤشر مديري المشتريات لقطاعات التصنيع والانشاء والخدمات لشهر نوفمبر، ما قد يعطي أخر التحديثات حول صحة الاقتصاد البريطاني. التوقعات تشير إلى الانكماش إلى 48.5 في نوفمبر بالمقارنة بـ 50 المسجلة في أكتوبر، وذلك وفقا لتوقعات المحللين لمؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يضم القطاعات الثلاثة.