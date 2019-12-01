مال وأعمال

أعلنت «شركة كواليتي نت» عن توقيع عقد مع شركة «التمدين لمراكز التسوق»، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة التمدين»، لتوفير حلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات، والحلول الرقمية، لـ «مجمّع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس »، أول مجمع متعدد المرافق والخدمات يختص برياضة التنس في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى تجديد عقد تقديم خدمات وإعداد وتجهيز شبكة الاتصالات المعلوماتية في «مول 360».

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي في شركة «كواليتي نت» محمد نزار النصف بأن فوز الشركة بتنفيذ مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس مصدر فخر واعتزاز ودليل على ريادة كواليتي نت وتصدرها قطاع الحلول المعلوماتية والرقمية في الكويت . حيث يعد مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس صرحا رياضيا هو الأفضل من نوعه في الكويت والشرق الأوسط .

وأشار النصف إلى أن «كواليتي نت» وفريق العمل لديها ستصب جل اهتمامها لإخراج هذا المشروع على أعلى المستويات العالمية ليكون المشروع عند حسن الظن الذي أولته لها شركة التمدين .

وذكر النصف أن «كواليتي نت» تدير عملياتها طبقا لأحدث حلول أمن وتكنولوجيا المعلومات ، بحيث تعمل لتلبية احتياجات عملائها من أفراد ومؤسسات عبر توفير حلول أمن الشبكات الالكترونية، وحماية البيانات من خلال طرح حلول مرنة وقابلة للتطوير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي إذا لزم الأمر. عبر مجموعة منتقاة من حلول أمن المعلومات والبيانات، لتقديم أفضل تقييم وتحليل للمخاطر ودراسة طرق الحماية من التهديدات المتزايدة التي يواجهها عالم الانترنت في المنطقة.

من جانبه قال أحمد الصرعاوي، الرئيس التنفيذي في شركة «التمدين لمراكز التسوق» : «يسرنا تعزيز شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا في الكويت لتوفير حلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية لمجمّع الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح الدولي للتنس أحد أكبر المشاريع الرياضية في الكويت».

وأضاف: «نحن فخورون بالتعاون مجدداً مع شركة «كواليتي نت» ونحن على ثقة من أن الخدمات التي تقدمها الشركة ترتقي بالمستوى المنشود.»

وأكد أيضاً: « نحن ملتزمون في شركة «مجموعة التمدين» بتقديم أفضل وأحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لمشاريع المجموعة بما يتوافق مع تطلعات رواد وزائرين مرافقنا وكذلك قطاع الأعمال.

