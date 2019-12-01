علم ومعرفة

في دورية «أفق» الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي نشر هذا المقال المهم والذي نقتطف منه ما يلي:

إنَّ استحضار التَّجربة الأندلسيّة في التَّعايش - على الرُّغم مما أصابها في بعض الأحيان من توتّرات ومعارك - أمرٌ ينطوي على بُعدٍ تاريخيّ ورمزيّ ذي دلالة خاصّة، ليس بسبب البريق الـحضاري الذي تمثّله الـحقبة الأندلسيّة في الذهنيّة العربيّة الإسلاميّة المعاصرة فحسب، وإنَّما بسبب طول هذه الـتجربة على الـمستوى التاريخيّ من جهة، واتّساع رقعتها على الـمستوى الـجغرافيّ من جهة أخرى. أضف إلى ذلك البُعد المتعلّق بالـمجتمع الأندلسيّ ذاته، حيث كان يتكوَّن من عناصر متعدّدة سواء على الـمستوى العِرْقي - الإثني، أم على المستوى الطبقيّ - الاجتماعيّ، أو على المستوى الدِّينيّ - الثقافيّ.

كانت الأندلس، حين فتحها المُسلمون، عامِرة بالسكّان الذين ينتمي أغلبهم إلى الدّيانة الـمسيحيّة. وكان بعضهم من العناصر الإيبيريّة (Iberos) التي هاجرتْ إليها من قديم الزَّمان من الـمغرب، فيما كان بعضها الآخر ينتمي إلى العناصر الكلتيّة (Celtos). وإلى جانب المسيحيّين اشتملت الأندلس على اليهود والقوط والرُّومان، فضلاً عن العناصر العربيّة الـمُصاحبة للفتح الإسلامي والبربر/ الأمازيغ، الذين سرعان ما اختلطوا بالعناصر الأصليّة، فنتج عن ذلك عنصر جديد عُرف في ما بعد باسم «الـمُولَّدين».

إلى جانب ما سبق، ثمّة ما عُرف بـ «الـمستعربة» أو «الـمستعربين» (Mozarabes)»؛ والمقصود بهم العناصر الـمسيحيّة التي استعربتْ في لغتها وعاداتها، ولكنّها بقيت مُحافِظة على دينها، متمسّكة ببعض تراثها اللّغوي والـحضاري، وقد كفلتْ لهم الدَّولة الإسلاميّة حريّة العقيدة، فحافطوا على طقوسهم الدّينيّة التي كانت تُقام باللّاتينيّة. كما آثر هؤلاء العيش في الديار الإسلاميّة وعدم الانتقال إلى الـمناطق الشماليّة، حيث توجد الـمَمالك الـمسيحيّة، لِما ظلُّوا يتمتّعون به من حريّة في مُمارَسة مُعتقداتهم وشعائرهم الدينيّة، إذ تُركتْ لهم كنائسهم وأديرتهم ومَجامعهم الدينيّة وقضاؤهم الإكليريكي. في المقابل من ذلك طالَب الـمسلمون الـمُستعربين بإبداء روح الإخلاص والولاء للدولة الأندلسيّة.

أخيراً كان ثمّة عنصر آخر لعب دوراً كبيراً في الـحياة الأندلسيّة - بخاصّة إبَّان عصر الإمارة - وهو عنصر «الصقالبة» الذين جُلبوا من أوروبا، وربُّوا تربية عسكريّة «إسلاميّة»، وانخرطوا على إثر ذلك في وظائف الـجيش والقصر، إلى جانب النورمانديّين - أو الفايكنغ - الذين ينتمون إلى شمال أوروبا، وبالأخصّ الدنماركيّين الذين اعتنقوا الإسلام وتكوّنت منهم جاليات عدّة في غرب الأندلس على وجه الـخصوص. ونتيجة لذلك؛ ازدحمت الأندلس بالأجناس الـمُختلفة، وكان من الطبيعي أن تتَّصل هذه العناصر بعضها ببعض، سواء بالـمصاهرة، أم الـجوار، أم الـحرب، وأن يأخذ كلٌّ منهم عن الآخر، ممَّا كان له أثره المباشر في صهر هذه العقليّات الـمُختلفة في بوتقة واحدة، وتكوين الـمجتمع الإسباني العربي الذي لا نستطيع أن نطلق عليه إحدى هاتيْن التسميتيْن فقط.

إرادة التسامُح

من الثابت تاريخيّاً أنّ العرب والـمُسلمين الفاتحين عندما نزلوا إلى أرض الأندلس، لم يقصدوا من وراء ذلك أن يعيشوا سادة مترفّعين عن السكّان المحليّين، بل استقرّوا معهم من دون أن يتدخّلوا في طرائق حياتهم الـخاصّة، أو يعمدوا إلى تغيير أديانهم. وتبعاً لذلك، لم يتدخّل المُسلمون في تنظيمات النصارى، ولم ينقلوا كرسي الـمطرانيّة الكُبرى من طُليطلة إلى العاصمة قرطبة، ولكنّهم قطعوا العلاقة بين هذه الـمطرانيّة وبين كنيسة روما، وجعلوا للنصرانيّة في الأندلس كياناً مستقلّاً بذاته. كما أبقى الـمُسلمون على الـمؤسّسات الـمسيحيّة كما هي من دون تغيير؛ كالأديرة والـمصلّيات العامّة والـخاصّة، واحتفظَ رجال الدّين بمَلابسهم الـخاصّة، وظلّت الكنائس تؤدّي وظائفها الاجتماعيّة إلى جانب وظائفها الدينيّة من دون تدخّل يُذكر.

ضمن هذا السياق، يُجمِع الـمؤرّخون الإسبان والأوروبيّون على أنّ الدولة الإسلاميّة في شبه الـجزيرة الإيبيريّة قد تعاملت مع إشكاليّة «التعدُّديّة الدينيّة والعرقيّة» بطريقة جديدة لم تعهدها الـمنطقة من قبل، منذ انتشار الدّين الـمسيحي إبّان الـمرحلة الأخيرة من العصر الروماني. فبعد أن كانت الطائفة الإسرائيليّة تتعرَّض للمُلاحَقة والإقصاء في عهد القُوطيّين (الشعوب الـجرْمانيّة التي اجتاحت جنوب أوروبا بُعيد انهيار الإمبراطوريّة الرومانيّة)، أصبحتْ تلك الطائفة تتعامل مع حكّامٍ مُسلمين لا يكنُّون لها العداء؛ بل يعترفون لها بحقّها في إدارة أمورها الـخاصّة ومُمارَسة شعائرها الدينيّة على أكمل وجه.

وقد دفع ذلك الأمر الـمؤرِّخ والفيلسوف الفرنسي إرنست رينان (1823- 1892) - على الرّغم من تعصّبه الشديد للجنس الآري - لأن يقول: « إنّه لم يحدث قطّ في التاريخ أنَّ فاتحاً فعَلَ ما فعله العرب في إسبانيا من تسامُحٍ واعتدالٍ مع الـمَغلوبين. لقد أصبحت اللّغة العربيّة منذ القرن العاشر لغةً مُشترَكة للمُسلمين واليهود والـمسيحيّين، فرأينا أسقفاً يؤلِّف القصائد مُلتزِماً بالعروض العربي. إنَّ الثقافة الأدبيّة لليهود في العصر الوسيط لم تكُن إلّا قبساً من الثقافة الإسلاميّة التي تُناسِب العبقريّة اليهوديّة أكثر من الـحضارة الـمسيحيّة». أمّا على الـمستوى الاجتماعي، فمِن الـمُلاحَظ أنّ الـمُسلمين سرعان ما خالَطوا أهل الأندلس عبر الـمُصاهَرة، فامتزجتْ دماء الفاتحين الجُدد بدماء أهل البلاد الـمحليّين، وقد نتجَ عن ذلك جيلٌ جديدٌ هجَّن عُرف باسم «الـمولَّدين». ونتيجة لذلك، لم يكد ينتهي عصر الولاة (92 - 138هـ / 710 - 755م) حتَّى كانت بلاد الأندلس إسلاميّة، بحيث استبحر فيها الدّين الإسلامي واستقرّت قواعده، فيما حافظ الـمسلمون على نصوص مُعاهداتهم، ولاسيّما معاهدات الصُّلح التي حدَّدتْ بشكل واضح طبيعة العلاقة الحاكِمة بينهما.

جاذبيّة النموذج

يُمكن للنموذج الأندلسيّ أن يتَّسع في الوقت الرّاهن لتوظيفاتٍ عدّة، من ضمنها: الإعداد لإطارٍ نظري وتطبيقي في ما يخصّ قواعد الـحوار والتعايُش المُشترَك، وذلك بحكم أنَّ أجواء التسامُح والتعايُش السّلمي التي تميَّزت بهما التجربة السياسيّة والاجتماعيّة في الأندلس أثناء حقبة زمنيّة غير وجيزة، من شأنها أن تسلِّط الضوء على سلوكيّات بشريّة وحضاريّة لم تفقد براعتها وطاقتها الرمزيّة والفعليّة باعتبارها تمثِّل حافزاً متجدّداً لتطعيم دروس الـماضي في واقعنا الـمُعاصِر، وفي الـمستقبل الـمنظور أيضاً.

فالوضعيّة الـمميّزة لبلاد الأندلس قد فرضت، بحُكم طبيعتها، صيغاً مُختلفة للتعايُش والتعامُل مع أهل الذمَّة من اليهود والنصارى. ففضلاً عن التهديد الـمستمرّ للجيوش النصرانيّة، فضلاً عن الأوضاع الانقساميّة على المستوى السياسي، أسهمت تلك العوامل في تكوين الإطار الأليف لانتعاش العناصر اليهوديّة. والسبب في ذلك يعود إلى انشغال الدولة بالتهديدات النصرانيّة في الشمال، التي كانت تقابُلها مُهادَنة داخليّة لا تلبث أن تتحوَّل إلى تسامُح مُبالغ فيه تجاه أهل الذمَّة؛ وتجاه اليهود بصفة خاصّة. إلّا أنَّ الأمر لم يخلُ، بطبيعة الـحال، من حصول توتّرات كان مردُّها في بعض الأحيان إلى عزوف نصارى الأندلس عن مُمارَسة شعائرهم الدينيّة، وإقبالهم على تعلُّم اللّغة العربيّة.

د. محمَّد حلمي عبد الوهَّاب

كاتب وباحث مصري

