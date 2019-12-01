إضاءات

أعلنت الإعلامية والكاتبة فجر عثمان السعيد مغادرتها النهائية المستشفى في العاصمة الفرنسية باريس بعد عدة شهور قضتها هناك للعلاج من الأزمة الصحية التي تعرضت لها. وفي هذا الجانب، أعربت السعيد عن سعادتها الغامرة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها أخيرا، والتي تكللت بالنجاح والتعافي، وقالت إن هذا بفضل الله وبفضل دعاء أهل الكويت والمحبين لها في الخليج والوطن العربي. وحددت السعيد يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي موعد عودتها إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في فرنسا استغرقت عدة شهور، وذلك الساعة السابعة مساء في مطار الشيخ سعد العبدالله الدولي. من جانب آخر قام رئيس المكتب الصحافي في باريس د. فهد الرشيدي ومساعد الملحق للشؤون الإدارية عبدالله الحاي بزيارة للسعيد في المستشفى للاطمئنان على صحتها، وتكريم الأطباء المشرفين على علاجها وهما د. إلكسندر روليت ود. سيرجيو بونتير، وأشادت السعيد بجهود المكتب وتعاملهم الراقي وخدمتهم للمرضى الكويتيين هناك. وكانت السعيد قد كتبت بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقة على تماثلها للشفاء: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، ربي سبحانه انقذني من «حلج» الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة، ربي سبحانه ما قصر معاي». وتابعت السعيد: «بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت، وتم تحديد تاريخ العودة يوم 12 ديسمبر، وسيرافقني في الرحلة د. إلكسندر روليت، وعزمته عالكويت ليرى بلدي، وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبية وتوفيق رب العالمين».

