إضاءات

نعت الأوساط الفنية والثقافية والمسرحية في الكويت والعالم العربي الدكتور الباحث نادر القنة. بعد مسيرة حافلة بالبحوث والدراسات القيمة التى رسخته كواحد من أهم الباحثين في مجالات المسرح في الكويت والخليج والعالم العربي . وجاءت وفاته بعد عذابات طويلة مع المرض حيث كان الراحل يعاني من مشاكل كبيرة في القلب والضغط . وقد تدهورت حالته الصحية خلال الفترة القصيرة الماضية اثر فقدان شقيقة الاكبر . وقد شغل د. نادر القنة العديد من المناصب ومن بينها أستاذ الدراما وعلوم المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت بالاضافة الى مساهماته الكبرى في العديد من المهرجانات والملتقيات المسرحية في أنحاء العالم العربي .

وقد نعاه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش حيث قال في تصريح خاص «لقد خسر المسرح في الكويت والعالم العربي أحد الرموز الشامخة في مجال البحث والنقد المسرحي ناقد من جيل الكبار ظلت مسيرته تقترن بالرصانة العالية والبحث العميق».

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله وذويه والمسرحيين العرب في كل مكان الصبر والسلوان .. لقد كان رحمه الله قامة مسرحية متفردة بجديته وعشقة للمسرح العربي». ونعته الفنانة القديرة هدى حسين بقولها «إن رحيل الدكتور الباحث والمفكر نادر القنة هو في حقيقة الأمر رحيل لقامة وقيمة ومفكر استطاع أن يضيف الكثير لصناعة المسرح بالذات على صعيد النقد والتحليل المسرحي الرصين والعميق حيث الاكتشافات الكبرى في لغة البحث المسرحي.. عزائي الكبير لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة والتي تتمثل في أهل المسرح في العالم العربي».

فيما قال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان «رحم الله الدكتور الباحث الرصين نادر القنة فقد كان نموذجاً متفرداً للجدية والالتزام، حيث نذر نفسه ومسيرته من أجل خدمة المسرح في الكويت والعالم العربي عبر بحوثه ودراسته التي ستظل خالدة وحاضرة».

كما نعاه عدد كبير من نجوم ورجالات المسرح في العالم العربي.

وخسر المسرح العربي بوفاة د. نادر القنة قيمة مسرحية كبيرة أثرت في أجيال متعاقبة من المسرحيين.

