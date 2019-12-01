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بأجواء موسيقية أندلسية صاحبت عرضا فنيا انسانيا أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب مساء الجمعة أمسية «لوكورا» بالتعاون مع مؤسسة (لامس وغادر) الثقافية. وتعتبر امسية «لوكورا» حدثا ثقافيا وعرضا نوعيا يستلهم قصيدة اسبانية اندلسية تروي قصة من قصص الأحياء الفنية الأندلسية القديمة وتحمل بطياتها رسائل انسانية عميقة عن اثر الفنون وقدرتها على خلق بيئة نقية باستطاعتها تحقيق التناغم والتعايش والسلام. وقال المستشار الاعلامي للمجلس مظفر راشد في كلمة القاها في بداية الامسية ان هدف مثل هذه الانشطة خلق بيئة تحتضن المشاريع الثقافية الشبابية معربا عن تقديره للجهود التي صاحبت هذا العمل. واضاف راشد ان الجهود التي ترافق مثل هذه الأنشطة تحمل رسائل انسانية عميقة وتسعى الى تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص الممثل في أكثر من جهه في هذا الحفل. ومن جانبها قالت مؤسس وشريك مؤسسة «لامس وغادر» نورة البناي في كلمة مماثلة ان هذا الحدث الثقافي الموسيقي يرمز الى العديد من القواسم المشتركة والمعاني الإنسانية والتواصل والتفاعل من خلال الثقافة والفنون.