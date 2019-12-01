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تواصلت فعاليات مهرجان « التراث المعاصر الموسيقي» الذي تنظمه حديقة الشهيد بالتعاون مع أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» على المسرح المكشوف. أحيا الفنان البحريني خالد فؤاد رابع حفلات المهرجان، وسط حضور كبير لم يابه لهطول الأمطار، واختار باقة متنوعة من الأعمال المتميزة لإرضاء جميع الأذواق فبدأ بأغنية «ما معاكم خبر زين» لتزداد وتيرة التفاعل رويدا رويدا ثم غنى «أنا لا تركت الهوى» تلاها « يا محمد بويا يا محمد» و«شويخ من أرض مكناس» ثم « ثلاث دقات» التي أشعلت المسرح. والمعروف أن خالد فؤاد مطرب ، وممثل بحريني شارك في العديد من الحفلات الخاصة والعامة، في البحرين وخارجها. وقدم العديد من الأغاني الخاصة المنفردة أولها أغنية «حبيبي» من ألحانه، ثم أغنية «من راح» بمشاركة الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر. كما شارك في فيلمي «أربع بنات» و«حنين» ومسلسل «قصة هوانا».