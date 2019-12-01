إضاءات

عرفته منذ مرحلة مبكرة من مشواره، محبا للكويت أميرها وشعبها ومسرحها الذي نذر نفسه له بحثاً وتحليلاً وعمقاً.

هكذا هو الراحل الناقد د. نادر القنة ، الذي استطاع خلال مسيرته أن يؤكد ويرسخ بصمته كواحد من أهم وأبرز المشتغلين في حرفة النقد المسرحي.

عرفته في فرقة مسرح الكويت، ومن هناك راح يواصل مسيرته الأكاديمية، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث الاشتغال المقرون بالأكاديمية الرصينة والبحث المتأمل والانطلاق إلى فضاءات عربية أوسع وأرحب وأشمل.

عاشق كبير للمسرح في الكويت، وهكذا هو الأمر على الصعيدين العربي والدولي، يمتلك قاعدة علاقات رسخته وعمدته كواحد من القامات الشامخة في مجال النقد المسرحي.

من تحت عباءته مرت الكثير من البحوث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه، التي ذهبت في اتجاهات متعددة أكدت عمق تجربته واحترافيته العالية.

رحمك الله دكتورنا القنة، ولروحك السلام.. والعزاء في أن بصماتك ستظل بيننا.. كما أنت دائماً.. عبر إنجازاتك وبحوثك.. وتلامذتك.. ورفاق مسيرتك.

د. نادر القنة.. مبدع من جيل الكبار في مجال النقد المسرحي.

وعلى المحبة نلتقي

