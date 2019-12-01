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تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل «الأخ الكبير» للنجم محمد رجب والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة، ويتم تصويره حاليًّا ومن المقرر عرضه على إحد القنوات الفضائية في مطلع العام المقبل . كشفت «فؤاد» بأنها تجسد شخصية تدعى عبير وهي زوجة حربي أبو رجيلة والذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب .

تدور أحداث «الأخ الكبير» في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث . يذكر أن مسلسل «الأخ الكبير» يتضمن نخبة وكوكبة من النجوم هم محمد رجب، دينا فؤاد، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، محسن منصور، أشرف زكي، حمادة بركات، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، جنى محمد، دعاء حكم، عمرو رجب، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

