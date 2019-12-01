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في إطار مشاركتها الاولى في عالم التمثيل وتدشينها عبر شخصية رئيسة في فيلم سينمائي أكدت الإعلامية رحاب المهيري في حديثها الخاص الى «النهار» بأن مشاركتها بحد ذاتها تعتبر مغامرة أرادت ان تخوضها لما كانت تتخوف منه في ان تدخل عالم التمثيل وانها قررت ان تضع حداً لتلك المخاوف وان تكون الشخصية الرئيسة في الفيلم السينمائي الاماراتي «شبح – Ghost» وهو من تأليف وإخراج عامر سالمين المري.

وعن مشاركتها في العمل قالت : هذه أول مشاركة لي في السينما وكان قراراً صعباً أن ادخل في عالم التمثيل وكنت دائما أتردد وليس الموضوع ان هل يكون مصيري النجاح أو لا ولكن كانت هناك مخاوف من الموضوع ولكن بعد سنوات من دخولي الى المجال الإعلامي قلت إن هذا هو الوقت الذي يجب فيه ان أكون مشاركة وأستطيع ان أكسر تلك المخاوف وأجرب هذه التجربة وهي تجربة رائعة وصعبة لأن لي دورين في العمل وليس دوراً واحداً وكل شخصية تختلف عن الأخرى لأن الممثل عندما يدخل في كاركتر فإنه يغوص فيها ويتقمصها خلال مدة الفيلم وأما أنا فقد واجهت الخروج من كاركتر تلك الشخصيتين مما وجدت بعض الصعوبة ولكن استطعت أن أتجاوز هذا الأمر بفضل الله وأن تكون النتيجة رائعة وأتمنى من الجمهور متابعة العمل لما تم من جهد مبذول لإنجاح الفيلم والظهور به على أكمل وجه بجميع تفاصيله.

وعن تفاصيل الشخصيتين قالت: الشخصية الأولى فتاة إماراتية لديها بعض التصرفات الغريبة ومن يراها يعتقد أنها حزينة وبعيدة عن السعادة وشخصية جادة لا تأخذ وتعطي وتنحصر في عالم معين وتعيش في قوقعة معينة والشخصية الثانية هي الشبح وهي الشخصية الرئيسة في العمل لاسيما أنني وضعت كل طاقتي في العمل.

وبسؤالها عن ظروف مشاركتها والتي قد تواجه صعوبه فيها قالت: طبعا لم يكن سهلاً ان ادخل الى عالم التمثيل لوجود تردد مسبق كوني اخاف الفشل وقلت في نفسي يجب أن اتجاوز هذا الأمر واستشرت عدداً كبيراً من الناس ولأن المخرج هو قوي ومعروف في الإمارات ونال جوائز عالمية وأحسست براحة للمشاركة وان اغتنم تلك الفرصة وانا مستعدة ان اشارك في اعمال جديدة ولكن بعد ان أرى نتيجة عرض الفيلم للجمهور وردود فعلهم عن الشخصية التي اديتها

وعن إذا ما طلب منها المشاركة في مسلسل كرتوني أجابت قائلة : أتت لي فرصة لمسلسل كرتوني ولكن لم تسنح الفرصة لأن الدور تم إلغاؤه وتم الحديث معي مرة أخرى أتعاون معهم في مسلسل خلال شهر رمضان القادم خاصة أنني أحب كثيراً الأعمال الكرتونية لأنني أعتقد أنني أعطي الكثير في هذا المجال.

وأما على صعيد الأعمال الدرامية قالت: أشاور نفسي في دخول معترك الأعمال الدرامية ولأن همي الأول

والأخير هو الشخصية من خلال الدور المعروض علي وقصة العمل أيضا وأفضل أن ابتعد عن الحزن والاشياء السلبية التي اراها في معظم الأعمال التي اتابعها وأنا لا أحب التكرار في القصص والأعمال فاذا كانت هناك شخصية جديدة وقصة ذات هدف وتنقل رسالة للمجتمع فأنني لن أتردد بالمشاركة.

وبسؤالها إذا ما قررت الاستمرار في التمثيل مع انها عرفت كمذيعة قالت: لي خمس سنوات في المجال الإعلامي والناس اعتادوا على أن يروني في هذا المجال وأنا أحب التمثيل ولكن قررت أن أدخل المجال عندما جازفت في المشاركة وأن اخرج طاقتي في التمثيل وان مارست واستمررت في التمثيل لن يمنعني عن التقديم في الإعلام لأن هذا شغفي منذ صغري واستمر فيها وإن أتت لي فرص في السينما سوف أكمل.

وبسؤالها عن برنامج «مزيون» والمسار الذي تسير عليه من خلاله قالت: الموضة والصحة والجمال في دمي منذ صغري أحب تلك الأمور وأن أقدم برامج تخص المرأة التي يجب أن تهتم في نفسها ومظهرها وشكلها وأناقتها وصحتها والجميل انه في برنامج «مزيون» انه يشمل كل هذه الجوانب ومن ضمنها مايخص المجتمع وأيضاً أنني أرى نفسي لست محصورة في ذلك الاتجاه بل أرى نفسي أنني أستطيع أن أقدم برامج ذات اتجاهات أخرى وبرامج متنوعة وأستطيع أن أكون «الجوكر» بحيث أكون في أي برنامج.

وعن مدى حرصها في أن تكون فعالة في «السوشيال ميديا» قالت : جدا فعالة في السوشيال ميديا وأحب أن أتواصل مع الناس وأن أكون قريبة منهم وأشاركهم حياتي ولكن ليس في كل الأمور وأشاركهم في الأمور التي أريد أن يعرفوها وأحب أن أكون شخصية إيجابية في المجتمع وأن يتعلموا مني أموراً أطرحها عبر المقاطع والبوستات التي تحتوي على القيم وأن تفيد الناس من خلال بحثي وقراءتي فعندما أثقف نفسي أحب أن أثقف من معي وأكون ذات فائدة وأنا لا أفضل أن يراني الغير فقط كشكل.

