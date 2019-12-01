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وسط احتفالية عامرة بالنجوم والاسماء العالمية اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية، مساء امس الاول الجمعة، بعد أن استمرت في الفترة بين 20 إلى 29 من نوفمبر، بحضور العديد من الفنانين والمخرجين من الوطن العربي والعالم. وعبرت ناتالي إيمانويل، نجمة مسلسل «صراع العروش»، عن مدى سعادتها بتواجدها في مصر وإعجابها الشديد بكل الأماكن التاريخية التي زارتها من معابد ومتاحف، لافتة إلى أنها اختتمت رحلتها بحضورها للمهرجان. كما كرم المهرجان في حفل ختامه المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك عن مجمل أعمالها ولإسهامها في إبراز قيمة المرأة في أفلامها. وأكدت لبكي أنه بالرغم من أوضاع لبنان الصعبة في الوقت الحالي إلا أنها أصرت أن تكون موجودة في القاهرة وحضور التكريم. إلى ذلك وجهت تحية خاصة للمرأة اللبنانية التي تشارك بالصفوف الأمامية في الثورة. وشهد المهرجان عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية الأولى، و84 فيلماً في عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحصل الفيلم العراقي «شارع حيفا»، الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط، على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، والذي تدور أحداثه عام 2006 في بغداد التي يمزقها الاقتتال الطائفي، وشارع حيفا التاريخي الذي يتحول إلى مركز للصراع. كما فاز الفيلم الفلسطيني «أمبيانس» للمخرج وسام الجعفري، الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة. إلى ذلك فاز فيلم «أنا لم أعد هنا»، من إخراج فرناندو فرياس، خلال عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وفازت المخرجة المصرية، ماريان خوري، بجائزة الجمهور، وقيمتها 20 ألف دولار، التي تحمل اسم الناقد الكبير الراحل، يوسف شريف رزق الله.

كما فاز الفيلم التونسي «بيك نعيش» بجائزة أفضل فيلم عربي، وقيمتها 15 ألف دولار، كما فاز الفيلم بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

