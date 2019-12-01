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بغداد: عقدت الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي جلسة استثنائية امس لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب. الذي سيجتمع اليوم لبحث مصير الحكومة وسط دعوات لحجب الثقة عنها فيما توصلت التظاهرات في بغداد ومدن الجنوب مطالبة باستقالة «كل الفاسدين» في الطبقة السياسية وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء «عقد السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».

وأضاف أن «عبد المهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء». ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن «الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل». ودعا عبد المهدي بحسب البيان «مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

في غضون ذلك واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية امس معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفاسد». وفي مدينة الناصرية، مسقط رأس عبد المهدي اشعل المتظاهرون الإطارات على ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة. واندلعت أعمال العنف بعد ان اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف متهمين جار العراق بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون ان عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا. وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح امس لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء. وشهدت كربلاء احتجاجات تخللها اطلاق قنابل غازية استمرت حتى مطلع صباح امس وفي الديوانية خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ «إسقاط النظام». وقال احد المحتجين «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الاولى، والآن يجب ازالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها الى القضاء».

ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب.

وأعلن عبد المهدي الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي الى سحب الثقة من الحكومة. ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل أخرى لكن من المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم.

