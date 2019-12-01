عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: عمَت الاحتفالات ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقاله إلى مجلس النواب. وأطلق متظاهرون الألعاب النارية احتفالا بإعلان عبدالمهدي.

وبينما دعا عراقيون إلى التمهل وعدم المبالغة في الفرحة، مُعتبرين أن الانتصار الحقيقي يكون بعد «حل البرلمان وخروج الأحزاب من المشروع الانتخابي.. عدا ذلك سيكون تبديل عليوي بعلاوي»، حسب قولهم.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في أواخر أكتوبر إن عبدالمهدي وافق على الاستقالة، إلا أنه مع تأخر القرار وتصاعد أعمال العنف والاشتباكات المميتة يوم الخميس، حيث خلفت 41 قتيلاً على الأقل في يوم واحد، أصدر المرجع الشيعي الأعلى اية الله علي السيستاني توبيخا للحكومة الجمعة.

