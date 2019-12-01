عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: تعهد مجلس القضاء الاعلى العراقي امس بإنزال أشد العقوبات على كل من اعتدى على المتظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا. وقال المجلس الاعلى للقضاء في بيان ان الجهات القضائية المختصة ستعاقب من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969. ودعا المجلس ذوي القتلى وجميع المصابين من المتظاهرين الذين سقطوا مؤخرا في محافظتي ذي قار والنجف الى مراجعة الهيئات التحقيقية في المحافظتين لتسجيل افاداتهم بخصوص ما وصفها بالجرائم التي ارتكبت بحقهم اثناء المظاهرات. وكانت مدينة الناصرية كبرى مدن ذي قار شهدت في اليومين الماضيين سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين حين حاولت القوات الامنية فتح الطرق والجسور التي اغلقت من المحتجين.