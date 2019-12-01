عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: عقب إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أنه سيرفع استقالته لمجلس النواب، أفادت وسائل إعلام عراقية بتقديم العديد من المسؤولين العراقيين استقالاتهم. وأعلن التلفزيون العراقي تقديم قائد شرطة ذي قار جنوب العراق استقالته، بعدما أعلن أن هناك اتفاقا مع العشائر في ذي قار على وقف الاشتباكات وانسحاب القوات الأمنية لمقارها، ومنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كما أفادت وكالة الأنباء العراقية بتقديم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد الهاشم استقالته. ووردت أنباء عن استقالة أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي.