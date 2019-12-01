عربيات ودوليات

جنيف – دمشق – الوكالات: أبلغ المبعوث الأممي الى سورية غير بيدرسن وفدي المعارضة والنظام بانتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن جدول الأعمال لمحادثات الدستور، مضيفا «نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد». وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية بالهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة التي حددت سابقا في 16 ديسمبر حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال. وبحسب ما أوضحته بعض المصادر، فان انعقاد الجولة القادمة من المحادثات يعتمد على توصل جميع الأطراف الى تفاهم بشأن جدول أعمال المحادثات قبيل انطلاقها.

ويشكك خبراء في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيرا بأي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وايران مناطق كبيرة في هجمات على قوات المعارضة منذ عام 2015.

الى ذلك تشهد العملة السورية مجددا تراجعاً كبيراً في قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى، الأمر الّذي يؤثر بشكلٍ مباشر على حياة السكان في عموم أنحاء سورية.وأدى تراجع سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، لارتفاعِ أسعار المواد والخدمات. ووصف سكان محليون هذا الارتفاع بـ «الجنوني» لاسيما أن هذا التراجع الكبير هو الأول من نوعه منذ سنوات، بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار الواحد الى 800 ليرة سوريّة.

ويواجه السوريون في مختلف أنحاء البلاد، صعوباتٍ كبيرة في تأمين مستلزماتهم خاصة الغذائية وكذلك المتعلقة بفصل الشتاء كمواد التدفئة والمحروقات الى جانب المواد الطبية والأدوية المستوردة في حين أن حكومة النظام أصدرت مرسوماً يقضي بزيادة رواتب موظفيه من المدنيين والعسكريين، وهذه الزيادة تقدر بنحو 26 دولاراً أميركياً. ويعتمد السكان في مناطق سيطرة النظام على «البطاقة الذكية»، وهي التي تُرغم موزعي الغاز المنزلي والمحروقات على الالتزام بالأسعار التي تحددها الجهات الرسمية.

في الجانب الاخر يواجه الأهالي في آخر معاقل سيطرة المعارضة السورية المسلحة في ادلب، غلاءً في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، لكن الجهات التي تسيطر عليها لم تتخذ أي اجراءاتٍ فعليّة، على غرار ما فعلته «الادارة الذاتية» التابعة للأكراد أو النظام.

