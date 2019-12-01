عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، تعليق اضراب محطات البنزين وفق الوكالة الوطنية للاعلام.

ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية عن البراكس قوله ان النقابة علقت اضرابها لاجراء محادثات مع السلطات، وان النقابة ستعقد اجتماعاً الاثنين. وتحتج نقابة المحطات على «الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع» جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر ضد السلطة السياسية.

وقطع لبنانيون غاضبون عدداً من الطرق الرئيسة، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من البنزين جراء اضراب محطات الوقود. وأغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

الى ذلك أقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وحضت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الاسراع في تشكيل حكومة. وبعد لقائه عدداً من المسؤولين شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن «تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين يعدّ أولوية». وقال انه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «الاجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط». وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي الجمعة حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ اجراءات من شأنها «المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص» من دون توضيح ماهيتها.

