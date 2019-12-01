عربيات ودوليات

لندن – طهران – الوكالات: أعلنت منظمة العفو الدولية على «تويتر» أن عدد قتلى الاحتجاجات في ايران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح. وكانت المنظمة قدرت في احصائيات سابقة أن العدد بلغ أكثر من 140 قتيلاً في الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الايرانية وامتدت لـ 5 أيام احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق. وكان تقرير سابق للمنظمة المذكورة ذكر أن المحتجين في ايران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي. كما لفتت الى أن بعض الجثث كما الجرحى «سحبوا» من المستشفيات. في المقابل نفت ايران امس حصيلة القتلى المعلنة خارج البلاد وقال نائب وزير الداخلية الايراني جمال أورف في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء «ارنا» ان «احصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها». واتهم أورف المصادر التي نقلت الأرقام للمنظمة الحقوقية بـ«المبالغة». وأضاف أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة عن أعداد الضحايا استنادا الى الأرقام التي تتلقاها من مكاتب الطبيب الشرعي.