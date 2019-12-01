عربيات ودوليات

غزة- كونا: أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن مقاتلاته الحربية جددت امس قصف موقع تابع لحركة «حماس» شمال قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان صحافي ان مقاتلاته الحربية أغارت على الموقع الذي وصفه بأنه يقع داخل «مجمع عسكري» الا أنه لم يتسن على الفور معرفة ما اذا كان الهجوم أوقع خسائر بشرية أو مادية. واضاف الهجوم جاء ردا على اطلاق نار من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية قائلا انه «يعتبر اطلاق النار من أي نوع على المستوطنات المحاذية لغزة قاسيا» وأنه «سيواصل اتخاذ أي اجراء ضد محاولات ايذاء الاسرائيليين». وأشار الى أن المقاتلات الحربية الاسرائيلية نفذت غارة جوية أخرى على موقع تابع لحركة «حماس» شمال قطاع غزة بدعوى اطلاق قذيفة صاروخية على المناطق الاسرائيلية أطلقت من غزة. وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي ذكر في وقت سابق انه تم رصد اطلاق نار وليس صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية.