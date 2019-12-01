دوليه

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني مؤقتا بعد فوز ثمين على مضيفه ألافيس بهدفين لهدف امس في إطار الجولة الـ 15 من المسابقة. وافتتح سيرخيو راموس التهديف للضيوف في الدقيقة 51 قبل ان يدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف من لوكاس بيريز الذي سدد ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 65 على ملعب مينديثوروثا. وفي الدقيقة 69 سجل داني كارفاخال الهدف الثاني للريال الذي حصد ثلاث نقاط ثمينة للضغط على برشلونة والتنافس بقوة على اللقب. وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه التقليدي (برشلونة) الذي سيختتم مباريات الجولة بمواجهة اتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة اليوم فيما تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز 13 بالترتيب. وفيما كان اتلتيكو مدريد وصيفا للموسمين الماضيين، الا ان فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني تأخر الى المركز الرابع كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها سبعة حتى الان، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا الحادي عشر.

وتخوض الاندية الاسبانية المرحلة الخامسة عشرة بعد جولة نارية لانديتها في دوري ابطال اوروبا. فقد فرط ريال مدريد بالفوز على باريس سان جرمان الفرنسي، اذ تقدم بهدفي مهاجمه الفرنسي المتألق راهنا كريم بنزيمة قبل ان يعادل سان جرمان 2-2، ويلحق الملكي بالباريسي الى ثمن النهائي. ويغيب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازار لاصابته بكاحل قدمه اليمنى ضد سان جرمان. وجاءت إصابة هازار قبل ثلاثة اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا، ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو. بدوره سقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي 0-1، ليتعرض لخسارة ثانية تواليا وينتظر الجولة الاخيرة ليضمن تأهله، اذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الالماني. وقال مدربه سيميوني «يجب ان نتطور ونعمل بصبر. امام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني امام اسبانيول (3-1) كان جيدا ايضا. لكن لا نترجم سيطرتنا بالاهداف». وكانت نتيجة برشلونة الافضل في المسابقة القارية، اذ فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته. وقال المدرب ارنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه «كنا في اصعب مجموعة ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك. كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات اخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوما...». وتألق في صفوفه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

وتبدو ارقام ميسي (32 عاما) مذهلة كالعادة، اذ سجل فيها 613 هدفا و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفا في الدوري المحلي و114 هدفا في دوري الابطال و51 هدفا في كاس الملك.

وفي إنكلترا، حرم جونجو شيلفي بطل الموسم الماضيين مانشستر سيتي من فوز ثمين أمام مضيفه نيوكاسل بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 88، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز امس. وبعدما ظن مانشستر سيتي أنه انتزع النقاط الثلاث بفضل هدف «على الطاير» من البلجيكي كيفن دي بروين من خارج المنطقة في الدقيقة 82 تقدم من خلاله 2-1، قضى شيلفي على آمال الضيوف بتقليص الفارق بشكل أكبر مع ليفربول المتصدر. ورفع سيتي رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني.

