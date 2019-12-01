دوليه

حذر التشيلي أرتورو فيدال من أنه سيغادر ناديه برشلونة بطل الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في ختام الموسم الحالي ما لم يشعر «بالأهمية»، وذلك في لقاء بث أول من امس على قناة «تي في 3» الكتالونية. وقال فيدال «في ديسمبر أو في نهاية الموسم، في حال لم أشعر بأهميتي هنا (في برشلونة)، سيكون علي اتخاذ قرار وإيجاد أفق يشعرني بأني مهم». وتابع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما «أود أن أبقى هنا إلى الأبد، لكن يجب أيضاً أن أكون موضوعيا وأعيش كل يوم بيومه». وانضم فيدال الى برشلونة في صيف العام 2018 آتيا من بايرن ميونيخ الألماني. وأوضح اللاعب الذي سبق له أيضا الدفاع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي «عندما تفتح نافذة الانتقالات، كل شخص سيفكر بحسب وضعيته، إذا كان يشعر بالراحة في ناديه أم لا... وإن كان لا يشعر بالأهمية، فسيتخذ قراراً». وأضاف «هناك دائما عروض، لكنني في الوقت الحالي أركز على برشلونة، أعمل، أساعد فريقي بأكبر قدر ممكن»، مؤكدا أنه «سعيد، في مدينة جميلة ومع فريق جميل».وشارك فيدال مع فريقه في 13 مباراة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، وسجل أربعة أهداف. لكنه خاض مباراتين كاملتين فقط، وذلك ضد بلد الوليد (في الدوري الإسباني) وسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا. ولفت فيدال الذي خاض 114 مباراة دولية الى أن «الجميع يحاول أن يكون جيدا، وأن يكون مستعدا للوقت الذي سيأتي فيه دوره، لكن اللاعبين دائما يستمتعون بأن يكونوا أبطالا، وبأن يلعبوا كل المباريات، وأنا لم تتح لي هذه الفرصة».