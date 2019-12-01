دوليه

أبدى المدرب الإسباني بيب غوارديولا رغبته بالبقاء مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، لما بعد نهاية عقده الممتد حتى صيف العام 2021. وهو الموسم الرابع للمدرب الكاتالوني البالغ من العمر 48 عاما على رأس الإدارة الفنية للنادي الشمالي، وقاده منذ توليه مهامه الى التتويج بألقاب عدة منها الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، علما بأنه حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة في إنكلترا في الموسم الماضي، بتتويجه بطلا للدوري والكأس وكأس رابطة الأندية المحترفة. وسبق لغوارديولا الإشراف على نادي برشلونة الإسباني لأربعة أعوام، وبايرن ميونيخ الألماني لثلاثة أعوام، قبل القدوم الى مانشستر سيتي. وتحدثت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن احتمال عودة غوارديولا الى بايرن لتدريبه خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه هذا الشهر. وبعد تأكيد وكيل أعمال الإسباني أن الأخير سيحترم عقده مع سيتي، ألمح المدرب الى رغبته في البقاء مع الفريق لأبعد من ذلك. وقال غوارديولا ردا على سؤال عما اذا كان يرغب في الاستمرار «انا منفتح على ذلك، نعم. أنا مرتاح جدا في العمل مع هذا النادي».