دوليه

قاد الجناح الصربي نيمانيا رادونييتش فريقه مرسيليا إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه بريست 2-1 أول من امس على ملعب فيلودروم في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي. وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغيني بونا سار (56)، لكن بريست أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر إرفان كاردونا (88)، بيد أن البديل رادونييتش نجح في تسجيل هدف الفوز بعد دقيقة واحدة. وهي المباراة الثانية على التوالي التي يهز فيها رادونييتش الشباك بعد الأولى ضد تولوز الأحد الماضي عندما سجل هدفه الاول في 16 شهرا مع النادي الجنوبي والأول في 34 مباراة (12 أساسيا).وتابع مرسيليا صحوته منذ سقوطه المذل برباعية نظيفة امام باريس سان جرمان في المرحلة الحادية عشرة، فحقق فوزه الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 28 مقلصا الفارق إلى خمس نقاط خلف فريق العاصمة الذي يحل ضيفا على موناكو اليوم في ختام المرحلة. في المقابل، مني بريست بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.