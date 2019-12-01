دوليه

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من امس ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة لإدانته بتلقي رشى لمنح عقود بث وترويج لمسابقات كروية. وتولى تيكسييرا (72 عاما) رئاسة الاتحاد البرازيلي بين العامين 1989 و2012، وشغل على مدى أعوام عدة أيضا منصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، إضافة الى اللجنة التنفيذية لاتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول). وأوضح فيفا ان الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات خلصت الى أن تيكسييرا «مذنب بتلقي رشى، في خرق لقانون الأخلاقيات». وأشار الاتحاد في بيان الى أن التهم الموجهة الى تيكسييرا تتعلق «بنظام رشى جرى بين العامين 2006 و2012، ويرتبط بدوره في منح عقود الى شركات على علاقة بحقوق البث والتسويق لمسابقات الاتحاد البرازيلي، وكونميبول وكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)». وأضاف انه في ظل خرق المسؤول السابق لقانون الأخلاقيات، يعاقب «بالايقاف مدى الحياة عن المشاركة في أي نشاط كروي» محليا ودوليا، إضافة الى غرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (907 آلاف يورو).