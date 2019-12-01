دوليه

لحق شالكه ببوروسيا مونشنغلادباخ إلى صدارة الدوري الألماني مؤقتا بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-1 اول من امس في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.وسجل البلجيكي بينيتو رامان (23) وسوات سردار (86) هدفي شالكه، والدنماركي ماركوس اينغفارتسين (36 من ركلة جزاء) هدف أونيون. ورفع شالكه رصيده إلى 25 نقطة بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يخوض اليوم مباراة قوية أمام فرايبورغ، بعدما كان سقط بشكل مفاجئ في المرحلة الماضية أمام أونيون بالذات 0-2. وتجمد رصيد أونيون برلين الوافد حديثا إلى دوري الأضواء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.