دوليه

يفتقد الأهلي السعودي مهاجمه الدولي السوري عمر السومة لفترة تناهز الشهر، لاضطراره الخضوع لعملية جراحية لمعاجلة اصابة بالفتق الرياضي تعرض لها خلال التمارين.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه على «تويتر»، «أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي»، مشيرا الى أنه شعر بآلام أسفل البطن «خلال الحصة التدريبية الأربعاء».

وغادر السومة (30 عاما) الى مدينة ميونيخ الألمانية الخميس لاجراء «الجراحة العاجلة»، على أن يدخل بعدها «في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 الى 4 أسابيع».وسينضم الى السومة في ميونيخ زميله خالد البركة الذي أكد النادي أيضا تعرضه «لاصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن»، وسيجري عملية جراحية في المدينة الألمانية هذا الأسبوع، على ان يخوض بعد ذلك برنامجا علاجيا وتأهيليا يمتد لما بين أربعة وستة أسابيع، بحسب البيان.

