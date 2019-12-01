دوليه

قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس، والثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس ليكرز، لتحقيق الفوز العاشر تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتفوق الأول على مضيفه كليفلاند كافالييرز بنتيجة 119-110، والثاني على ضيفه واشنطن ويزاردز 125-103.

وسجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة و12 متابعة، ليقود فريقه الى الانتصار الـ16 هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، محافظا على صدارة المنطقة الشرقية أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب الذي خسر أربع مرات هذا الموسم وحقق 14 انتصارا آخرها أول من امس على مضيفه أورلاندو ماجيك 90-83.

وفي المباراة، نجح ميلووكي في تحقيق فارق كبير أمام كليفلاند وصل الى 22 نقطة في الشوط الاول، لكن كافالييرز بطل الدوري عام 2016 حقق عودة قوية في الشوط الثاني، وقلص الفارق الى ثلاث نقاط مع اقتراب المباراة من نهايتها، قبل أن يتمكن اليوناني وزملاؤه من الوقوف بالمرصاد لمحاولات كليفلاند قلب النتيجة.

وقال أنتيتوكونمبو «قمنا بعمل جيد عندما تقدمنا في الشوط الاول، لقد خلقنا فارقا أنقذنا لو لم يكن لدينا هذا الفارق، لكنا الآن غاضبين». وكما تصدر ترتيب المنطقة الشرقية، حافظ لوس أنجليس ليكرز على صدارته لترتيب المنطقة الغربية بتحقيق فوزه الـ17 مقابل خسارتين فقط. وقاد ديفيس وجيمس ليكرز الى الفوز، فكان الأول المنتقل الى الفريق هذا الموسم من نيو أورليانز بيليكانز، أفضل مسجل في المباراة مع 26 نقطة أضاف اليها 13 متابعة، وسجل الثاني 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة. ولم يتمكن القطب الثاني في لوس أنجليس، كليبيرز، من مجاراة ما حققه غريمه، اذ تلقى خسارته السادسة هذا الموسم (مقابل 14 فوزا) بسقوطه أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 97-107.

ولم تكن النقاط الـ19 التي سجلها النجم كواهي لينارد، وهي الأعلى في المباراة، كافية لتجنب كليبيرز الخسارة وتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات. وفي المنطقة الشرقية، قاد سبينسير دينويدي فريقه بروكلين نتس للفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 112-107، بتحقيقه 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة على ملعب باركلايز سنتر. وشهدت أمسية أول من أمس اقامة العديد من المباريات في دوري المحترفين بعد توقف الخميس لاحتفال الأميركيين بعيد الشكر.

وشهدت المباريات المتبقية فوز انديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 105 - 104 بعد التمديد، وميامي هيت على غولدن ستايت ووريرز 122 - 105، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 101-95، وبورتلاند ترايل بلايزرز على شيكاغو بولز 107 - 103، ودالاس مافريكس على فينيكس صنز 120-113، ويوتا جاز على ممفيس غريزليز 103-94، وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 110-107.

