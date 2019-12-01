دوليه

حسم النجم الساحلي التونسي قمته أمام ضيفه الأهلي المصري عندما تغلب عليه 1- 0 اول من امس على ملعب رادس في العاصمة تونس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري ابطال افريقيا. وسجل ياسين الشيخاوي الهدف الوحيد في الدقيقة 50. ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعدما طرد الحكم البوتسواني جوشوا بوندو المدافع ايمن اشرف لعرقلته ماهر الحناشي خارج المنطقة لحظة انطلاقه للانفراد بالحارس محمد الشناوي بعد تمريرة خلف الدفاع من الشيخاوي. ولعب النجم الساحلي بقيادة لمدرب السابق للأهلي، الاسباني خوان كارلوس غاريدو، بتحفظ دفاعي شديد في الشوط الاول الذي شهد استحواذ الضيوف على الكرة اغلب الوقت ولكن بلا خطورة على مرمي اشرف كرير. واضطر السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلي لاجراء تغييره الأول في الدقيقة 30 حيث أشرك المدافع محمد هاني بدلا من المهاجم وليد سليمان لسد الثغرة الدفاعية ومواجهة النقص العددي. ونجح النجم لاساحلي في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى الشيخاوي كرة داخل المنطقة هيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه قوية من مسافة قريبة على يمين الشناوي (50).وزادت متاعب الاهلي في المباراة باصابة مدافعه الدولي التونسي علي معلول في الدقيقة 68، فأشرك فايلر المدافع المالي أليو ديانغ بدلا منه. وواصل لاعبو الاهلي استحواذهم في وسط الملعب سعيا لادراك التعادل، ولكن بلا حلول هجومية لاختراق الدفاع المتكتل لأصحاب الارض. وكسب النجم الساحلي النقاط الثلاث الاولى في دور المجموعات احتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال السوداني الفائز على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1. وفرض المهاجم محمد موسى الضي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية الهلال في الدقيقتين 26 و70، قبل أن يقلص نيفر تايغيري الفارق في الدقيقة 81. وحقق شبيبة القبائل الجزائري انطلاقة جيدة بفوزه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي 1-0 على ملعب «أول نوفمبر 1954» في مدينة تيزي أوزو أمام زهاء 20 ألف متفرج في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة. وسجل توفيق عدادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

