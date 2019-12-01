دوليه

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري إحباطه الشديد بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي 0-1. وأشار عقب اللقاء إلى أن طرد أيمن أشرف في بداية المواجهة صعب عليهم المهمة. وتابع: «محبطون جدا بعد الهزيمة وأرى أننا أدينا شوطا أول جيدا ولكن الطرد صعب علينا الأمور وغير شكل المباراة والهدف الذي سكن مرمانا في بداية الشوط الثاني صعب أيضا علينا الأمور ولكننا كنا الأفضل». وعن التحكيم قال: «أحيانا يكون الأفضل عدم التعليق على هذه الأمور». وأوضح أن لاعبي الأهلي سيطروا على الكرة وأدوا بصورة جيدة أمام النجم رغم الطرد، مشيرا إلى أن الأداء الهجومي لفريقه كان جيدا في البداية. وختم بالإشادة بالنجم، مؤكدا أنه فريق جيد ودافع بطريقة مميزة ولكن في النهاية الأهلي خسر ولابد أن يتقبل ذلك ويركز فيما هو قادم.

