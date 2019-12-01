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تأهل المنتخب الكويتي لكرة السلة الى المباراة النهائية للبطولة الخليجية السادسة عشرة بعد تغلبه على المنتخب الاماراتي 74-65 في لقاء الدور نصف النهائي الذي جمعهما امس على صالة نادي الكويت.

وسيواجه الازرق في 6:00 مساء اليوم الفائز من لقاء نصف النهائي الاخر الذي جمع السعودية مع البحرين في وقت متأخر مساء امس، في المباراة النهائية للبطولة على الصالة ذاتها.

واثبت الازرق احقيته في خوض النهائي بعد ان قدم مستوى لافتا اتسم بالروح القتالية من جميع اللاعبين طوال منافسات البطولة.

وجاءت بداية المباراة سريعة بين الفريقين من خلال تبادل التسجيل والتقدم. وارتكب لاعبو الازرق اخطاء سهلة في التمرير مع عدم استغلال الكرات العائدة من السلة بالشكل الصحيح، قبل ان يتحسن الفريق بفضل تميز محمد اشكناني في التسجيل من اسفل السلة مع مساندة احمد البلوشي وراشد الرباح لينهي الازرق الربع متقدما 19-16.

واستمر تقارب الاداء بين الطرفين في الربع الثاني عبر التركيز على الجانب الدفاعي الامر الذي ادى الى ضياع العديد من الكرات السهلة من الجانبين، وحاول الازرق فرض سيطرته من خلال التركيز على الاختراقات اسفل السلة لكنه اصطدم بدفاع اماراتي قوي لتظل النتيجة متأرجحة بين الفريقين حتى اخذ الكويت التقدم في نهاية الربع الثاني 35-32.

ولم يختلف الربع الثالث عن سابقه فواصل الازرق افضليته النسبية رغم ارتكاب لاعبيه الكثير من الاخطاء السهلة التي منحت الامارات الفرصة في المحافظة على تقارب النتيجة، وانهى الازرق الربع متقدما 55-51.

ورمى الازرق بكل ثقله في الربع الاخير من خلال الروح القتالية العالية التي اظهرها لاعبو الفريق في الدفاع والهجومي ما مكن الكويت من تحقيق المطلوب ونهاء اللقاء لصالحها بفارق 9 نقاط 74-65 في طريقهم الى المباراة النهائية.

