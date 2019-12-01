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ترأس رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية التنسيقي أول من امس في فندق الريجنسي على هامش استضافة الكويت للبطولة الخليجية السادسة عشرة للمنتخبات. وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية لبطولات الخليج.

واتفق الرؤساء على تجديد عقد الرعاية للبطولات الخليجية بوضع لوائح جديدة تتيح للاتحادات المستضيفة للبطولات حرية أكثر في رفع معدلات النقل التلفزيوني الى جانب مشاركة المتعهد الراعي للبطولة بالعوائد المالية. كما اتفق الحضور على مطالبة الاتحاد الآسيوي بدعم الاتحاد المستضيف للبطولات بمبالغ مالية في حال استضافته للبطولات الآسيوية.

بدوره أكد العنزي ان هذا الاجتماع له أهمية كبيرة كون الاتحاد الكويتي تم انتخابه أخيراً ويرغب في ابداء ملاحظاته على المسابقات الخليجية، وقال ان الاجتماع كان مثمراً تبادل فيه رؤساء الاتحادات الآراء حول العديد من الامور التي تخص كرة السلة الخليجية.

كما شهد الاجتماع في نهايته تقديم دروع تذكارية من رئيس الاتحاد رشيد العنزي وأمين السر عبدالرحمن الخباز لرؤساء الاتحادات الخليجية الى جانب رئيس اللجنة التنظيمية.

