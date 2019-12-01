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أكد الأمين العام للاتحاد الاسيوي اللبناني هاكوب ان الاتحاد الآسيوي وافق على الموعد الجديد للبطولة الخليجية الذي وضعته اللجنة التنظيمية في اواخر مايو المقبل ،مشيراً الى ان الاول والثاني في البطولة سيلعبون ملحق مع الثالث والرابع من بطولة غرب آسيا على ان يتأهل اثنان منهم لبطولة الاندية الآسيوية.

وقال هاكوب بأن بطولة الاندية الخليجية بدءاً من النسخة بعد المقبلة ستكون بنظام الذهاب والاياب حتماً تحت رعاية الاتحاد الاسيوي بناء على البرنامج الذي وضعه الاتحاد ، وقال بأن الاتحاد الاسيوي سيقدم مبلغ 90 الف دولار لاي مستضيف لبطولاته على ان يدفع كل شخص من الفرق او المنتخبات التي ستشارك في البطولة مبلغ 75 دولار لكل شخص في اليوم الواحد.

ولفت بأن أول بطولة للاتحاد الآسيوي ستكون نهائيات آسيا لمنتخبات تحت 17 سنة في الصيف المقبل وستكون أولوية التنظيم للكويت بحكم انها خرجت من الايقاف للتو وهو دعم للاتحاد الكويتي الجديد.

