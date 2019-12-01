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انضم نجم منتخب كرة اليد ونادي الكويت محمد الغربللي الى تدريبات المنتخب الذي يستعد للمشاركة في البطولة الأسيوية التي ستقام في الكويت يناير المقبل، بعد شفائه من الاصابة التي لحقت به الفترة الماضية. وعانى الغربللي من التواء في كاحل القدم خلال مشاركته مع نادي الكويت في بطولة الأندية الاسيوية حيث خضع الى برنامج علاجي مكثف تكلل بالشفاء. ويعتبر الغربللي من أهم العناصر في «أزرق اليد» الساعي الى تقديم مستويات مميزة في البطولة الآسيوية التي ستقام على ارضه بعد رفع الايقاف الخارجي الذي دام لأكثر من اربعة اعوام. وسيغادر «ازرق اليد» الى معسكره الخارجي في المانيا غدا والذي يستمر لمدة 16 يوماً على أن يعود بعدها الى الكويت ثم يغادر مرة اخرى الى معسكر صربيا قبل بداية البطولة.

